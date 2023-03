Salario minimo, come essere contrari? Ma temo sia solo un palliativo. Per due ragioni (Di venerdì 17 marzo 2023) di Savino Balzano Sei favorevole o contrario all’introduzione di un Salario minimo legale? In totale franchezza trovo questa domanda estremamente imbarazzante: sarebbe come domandare se siete favorevoli o contrari alla somministrazione di un analgesico, anche forte, ad un paziente che si è appena rotto una gamba. Direi che sono favorevole, ma non nel senso di individuare in questa terapia la risoluzione del problema. Che ci sia un problema enorme legato alle retribuzioni italiane è verissimo, ma se vogliamo essere seri dobbiamo ragionare sulle cause che hanno condotto a questa catastrofe: ricordiamo ancora che il nostro è l’unico paese europeo ad aver registrato una contrazione dei salari reali dal 1990 ad oggi. Ebbene, per semplificare all’osso, le cause sono a mio avviso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) di Savino Balzano Sei favorevole oo all’introduzione di unlegale? In totale franchezza trovo questa domanda estremamente imbarazzante: sarebbedomandare se siete favorevoli oalla somministrazione di un analgesico, anche forte, ad un paziente che si è appena rotto una gamba. Direi che sono favorevole, ma non nel senso di individuare in questa terapia la risoluzione del problema. Che ci sia un problema enorme legato alle retribuzioni italiane è verissimo, ma se vogliamoseri dobbiamo ragionare sulle cause che hanno condotto a questa catastrofe: ricordiamo ancora che il nostro è l’unico paese europeo ad aver registrato una contrazione dei salari reali dal 1990 ad oggi. Ebbene, per semplificare all’osso, le cause sono a mio avviso ...

