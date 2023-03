Salario minimo: Boccia (Pd), 'con opposizioni possiamo mettere spalle al muro il governo' (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar (Adnkronos) - "Impegno massimo del Partito democratico, con Elly Schlein, per l'introduzione del Salario minimo e speriamo che gli altri partiti all'opposizione capiscano che su questi temi un forte coordinamento politico in Parlamento può mettere con le spalle al muro la destra che è contraria". Lo ha detto Francesco Boccia a 'L'aria che tira', su La7. "Una parte del sindacato non è d'accordo? No se su questo tema si fa chiarezza, come sta facendo la segretaria del Pd dicendo che sotto una certa soglia non è più lavoro, ma sfruttamento. Nessuno dev'essere pagato meno di una certa soglia, la stessa che garantisce la dignità e il sindacato, che si batte correttamente per tutelare e rafforzare i contratti collettivi, sa che ci sono alcuni milioni di lavoratori non raggiunti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar (Adnkronos) - "Impegno massimo del Partito democratico, con Elly Schlein, per l'introduzione dele speriamo che gli altri partiti all'opposizione capiscano che su questi temi un forte coordinamento politico in Parlamento puòcon lealla destra che è contraria". Lo ha detto Francescoa 'L'aria che tira', su La7. "Una parte del sindacato non è d'accordo? No se su questo tema si fa chiarezza, come sta facendo la segretaria del Pd dicendo che sotto una certa soglia non è più lavoro, ma sfruttamento. Nessuno dev'essere pagato meno di una certa soglia, la stessa che garantisce la dignità e il sindacato, che si batte correttamente per tutelare e rafforzare i contratti collettivi, sa che ci sono alcuni milioni di lavoratori non raggiunti ...

