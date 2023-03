Sala: «La Maura? Aspetto che Milan presenti progetto» (Di venerdì 17 marzo 2023) «Stadio a La Maura? Nessuna novità. Siamo in attesa che il Milan presenti il suo progetto, se come sembra è molto convinto di andare sull’area La Maura». Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiede se ci siano evoluzioni nelle interlocuzioni per quanto riguarda L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) «Stadio a La? Nessuna novità. Siamo in attesa che ilil suo, se come sembra è molto convinto di andare sull’area La». Lo ha detto il sindaco dio Giuseppea margine di una conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiede se ci siano evoluzioni nelle interlocuzioni per quanto riguarda L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Sala: «La Maura? Aspetto che Milan presenti progetto»: «Stadio a La Maura? Nessuna novità. Sia… - CalcioFinanza : Sala: «Stadio a La Maura? Siamo in attesa che il Milan presenti il suo progetto» - TuttoH24 : Sarà presentata mercoledì 15 marzo, alle ore 16.30, presso la Sala dell’Emeroteca del Ministero della Cultura a Rom… - MrRuggeri0 : @ReadyPlayer1___ Se il Milan costruisce solo su LaMaura+LaMaurina (32 ettari) non serve praticamente nulla di tutto… - mrghmilo : RT @ASparaciari: Il #Milan vuole costruire #Sansiro alla #Maura. Area protetta adel #ParcoSud. Ha bisogno dell'ok di #Sala e #Regione per l… -