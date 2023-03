Sacchi ha cambiato idea su Spalletti: due anni fa lo definì un mistero, oggi uno stratega (Di venerdì 17 marzo 2023) Arrigo Sacchi ieri e oggi. Sulla Gazzetta di stamattina definisce Spalletti uno stratega, scrive che il tecnico toscano ha fatto un notevole salto di qualità. Lo inonda di complimenti – peraltro tutti meritati. Penso soprattutto alla bellezza del Napoli che fa un calcio allegro, dinamico, divertente e coinvolgente per il pubblico. Spalletti, che ha fatto un notevole salto di qualità, è diventato uno stratega, ha disegnato una squadra che, al momento, sembra perfetta: i suoi ragazzi hanno interiorizzato il gioco (la cosa in assoluto più difficile), si trovano a occhi chiusi, si muovono correttamente negli spazi, dimostrano di avere fortissime motivazioni e un grande spirito di gruppo. Con queste qualità, alla base di qualsiasi grande squadra, credo che il Napoli possa regalare ancora ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) Arrigoieri e. Sulla Gazzetta di stamattina definisceuno, scrive che il tecnico toscano ha fatto un notevole salto di qualità. Lo inonda di complimenti – peraltro tutti meritati. Penso soprattutto alla bellezza del Napoli che fa un calcio allegro, dinamico, divertente e coinvolgente per il pubblico., che ha fatto un notevole salto di qualità, è diventato uno, ha disegnato una squadra che, al momento, sembra perfetta: i suoi ragazzi hanno interiorizzato il gioco (la cosa in assoluto più difficile), si trovano a occhi chiusi, si muovono correttamente negli spazi, dimostrano di avere fortissime motivazioni e un grande spirito di gruppo. Con queste qualità, alla base di qualsiasi grande squadra, credo che il Napoli possa regalare ancora ...

