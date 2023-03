Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 17 marzo 2023) Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Il desiderio che ti dissangua. Antonella Lattanzi si mette alle spalle di sé stessa e scrive le “Cose che non si raccontano”, una storia di maternità e dolore da togliere il fiato, ma anche di voglia di vita, smania e ambizioni. Obbedisce a un solo ordine: non mentire – di Annalena Benini Il trauma di Putin. La “damnatio memoriae” di Gorbaciov, colpevole di aver portato alla dissoluzione l’impero sovietico. Così il nuovo zar fa i conti col passato – di Michele Magno La geopolitica della culla. Dalla Cina alla Russia all’Europa, le peggiori distopie demografiche diventano realtà. Solo l’America si salva – di Siegmund Ginzberg Due figli in chief. Mentre Hunter ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Il desiderio che ti dissangua. Antonella Lattanzi si mette alle spalle di sé stessa e scrive le “Cose che non si raccontano”, una storia di maternità e dolore da togliere il fiato, ma anche di voglia di vita, smania e ambizioni. Obbedisce a un solo ordine: non mentire – di Annalena Benini Il trauma di Putin. La “damnatio memoriae” di Gorbaciov, colpevole di aver portato alla dissoluzione l’impero sovietico. Così il nuovo zar fa i conti col passato – di Michele Magno La geopolitica della culla. Dalla Cina alla Russia all’Europa, le peggiori distopie demografiche diventano realtà. Solo l’America si salva – di Siegmund Ginzberg Due figli in chief. Mentre Hunter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SmallcageGG : @GraziellaCazza1 Ciao Graziella. Per la prossima ple avremo 4 giorni consecutivi di WWE- una vera festa: Venerdi 31… - ilfoglio_it : Questo finesettimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa troverete nel Foglio del we… - sevencults_ : RT @Ttorbellamonaca: ?? ???????????? ???????? per ???????????????? ??’???????? ?? ?? ????? ? ?? ?????? ?? venerdì 21 e sabato 22 aprile ore 21, domenica 23 april… - LoryLoryyyy : RT @Lauraquaglia56: ??Doppia raccolta questo weekend Arriva la primavera e... arrivano tanti gattini... quindi abbiamo bisogno di tanta pa… - Pappagallorosa1 : @loperatoreOC Pensa che io lavoro tutto il sabato E tutta la domenica tutti i weekend per i prossimi tre mesi circa -