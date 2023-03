Sabato 18 marzo cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori dell’Ercole Olivario 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) foto ufficio stampa Ercole OlivarioPERUGIA – Si sono conclusi i lavori della giuria del Premio nazionale Ercole Olivario, che a seguito degli assaggi degli oli e.v.o. finalisti, individuati nelle selezioni regionali, ha determinato i migliori oli della 31esima edizione del concorso, che saranno svelati e premiati domani, Sabato 18 marzo, a Perugia. Sarà possibile seguire la cerimonia anche in diretta, attraverso i canali social di Ercole Olivario (www.facebook.com/premioercoleOlivario e www.youtube.com/@ercoleOlivario9149). L’importante evento che svelerà i migliori oli d’Italia scelti tra un crescendo di aziende provenienti da tutte le regioni ad alta vocazione olivicola del Paese, sarà preceduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 marzo 2023) foto ufficio stampa ErcolePERUGIA – Si sono conclusi i lavori della giuria del Premio nazionale Ercole, che a seguito degli assaggi degli oli e.v.o. finalisti, individuati nelle selezioni regionali, ha determinato i migliori oli della 31esima edizione del concorso, che saranno svelati e premiati domani,18, a Perugia. Sarà possibile seguire laanche in diretta, attraverso i canali social di Ercole(www.facebook.com/premioercolee www.youtube.com/@ercole9149). L’importante evento che svelerà i migliori oli d’Italia scelti tra un crescendo di aziende provenienti da tutte le regioni ad alta vocazione olivicola del Paese, sarà preceduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 ...

