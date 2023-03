Russia, non solo Wagner: crescono i gruppi di mercenari pronti a farsi la guerra. “Il rischio è la destabilizzazione del Paese” (Di venerdì 17 marzo 2023) La Russia del 2023 come l’Europa occidentale del Tardo Medioevo e della prima Età Moderna? Il paragone è azzardato dal punto di vista storico, ma rende molto bene l’idea se consideriamo che non da oggi si assiste a un proliferare di “compagnie militari private” che, mutatis mutandis, sono l’alter ego contemporaneo e tecnologico delle compagnie di ventura ma anche dei pirati che operavano sotto una “patente di corsa”. In Russia assistiamo, infatti, a una “privatizzazione della forza” che è un fenomeno unico nel mondo post Rivoluzione francese: se i regimi nazifascisti avevano fatto ampio uso di milizie di partito, comunque inquadrati istituzionalmente una volta preso il potere, oggi gli apparati e le agenzie governative del gigante euroasiatico sembrano impegnati in un processo di esternalizzazione della forza che potrebbe avere conseguenze interne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Ladel 2023 come l’Europa occidentale del Tardo Medioevo e della prima Età Moderna? Il paragone è azzardato dal punto di vista storico, ma rende molto bene l’idea se consideriamo che non da oggi si assiste a un proliferare di “compagnie militari private” che, mutatis mutandis, sono l’alter ego contemporaneo e tecnologico delle compagnie di ventura ma anche dei pirati che operavano sotto una “patente di corsa”. Inassistiamo, infatti, a una “privatizzazione della forza” che è un fenomeno unico nel mondo post Rivoluzione francese: se i regimi nazifascisti avevano fatto ampio uso di milizie di partito, comunque inquadrati istituzionalmente una volta preso il potere, oggi gli apparati e le agenzie governative del gigante euroasiatico sembrano impegnati in un processo di esternalizzazione della forza che potrebbe avere conseguenze interne ...

