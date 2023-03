Russell | vittoria in Brasile fuorviante | ' Seguita una strada sbagliata'

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dov'è deragliato il piano Mercedes di stravolgere architettura e concetto del progetto W13 in vista del 2023, pure annunciato da Wolff lo scorso anno? Alle novità introdotte sotto il vestito certo non ...

1000 Miglia: Il senso della pole Ferrari a Sebring A Jeddah, Georgeha individuato quello che, probabilmente, è stato un abbaglio per l'intero team . Eppure, che ladi Interlagos ...La facilità con la quale è arrivata questa primaRed Bull sorprende e preoccupa allo ... Queste le parole di Georgealla fine della gara in Bahrain, chiusa al settimo posto in ...... con ladi Verstappen per un soffio davanti a Charles Leclerc . Jeddah, dai diritti umani ... nonostante cinque piloti il duo della Mercedes, Hamilton e George, poi Fernando Alonso, ...

Mercedes, Russell spiega: «La vittoria in Brasile ci ha portati su una strada sbagliata» Formula1 Web Magazine

Parole forti, che hanno trovato poi eco anche dai piloti, Lewis Hamilton e George Russell, con quest’ultimo che ... per imboccare la strada che crediamo ci riporterà alla vittoria”. La vittoria del ...Per trovare le due Ferrari bisogna arrivare in doppia cifra, visto che sia la vittoria di Leclerc che quella di Sainz si giocano a 10. Ancora più in basso Hamilton a 25, Russell a 33 e Stroll a 50.