Running | Stramilano Half Marathon 2023 | al via oltre 5000 atleti

(Di venerdì 17 marzo 2023)5.000saranno ai nastri di partenza della, in programma domenica 19 marzo alle ore 10.00. Tutto pronto dunque per una giornata all’insegna della corsa che vedrà protagonisti tanti corridori di spicco, determinati a battere il record della manifestazione, il 59’12” registrato nel 2016 dal keniano James Mwanj Wangari. Occhi puntati sul giovanissimo keniano Cosmas Mwangi Boi, classe ’03, al debutto sulla distanza dei 21Km, Kipkorir Evans, con un personale di 62.40, e Isaac Kipkemboi Too che, con un personale di 27.40 sui 10km. Per i colori azzurri, glipiù accreditati sono il giovane Luca Alfieri, attuale campione U23 dei 5.000 metri, e Pasquale Selvarolo, campione italiano U23 dei 10km. Tra le donne, invece, grande ...

Domenica 19 marzo saranno cinquant'anni di. Mezzo secolo di storia dell'atletica per una sfida che ha fatto innamorare i milanesi (... non era "", forse non era nulla. "Cinquant'anni ...... ora punto allae poi ai Campionati Italiani 10000m ', ha detto Rebecca Lonedo , prima ...molto soddisfatti di come si è svolta la manifestazione ' - ha detto il Presidente di Napoli...Vengo da un periodo di allenamento in Sudafrica dove mi sono allenata bene, ora punto allae poi ai Campionati Italiani 10000m ", ha detto Rebecca Lonedo, prima italiana sul podio.

Nell’evento organizzato dall’Atletica Stramilano (dal 2019 divenuta Stramilano Running Club) sarà un nuovo capitolo di una storia inaugurata nel 1972, mentre la prima volta agonistica risale al 1976 ...La classica di primavera organizzata dal Road Runners Club.Ritrovo alle 9.30 all’Arena. Tre formule: 10 km competitiva, pari distanza non competitiva e 5 km non competitiva.