Run Rome The Marathon | al via domenica alle 08 | 00 | 118 paesi rappresentati

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tutto pronto per ‘RunThe’, in programma19 marzo insieme alla staffetta solidale Acea Run4e alla SN4IFUN Run Stracittadina Fun Race, quest’ultima aperta a circa 500 amici a quattrozampe grazie alla neonata Stracanina. Si parteore 8.00 per i maratoneti che saranno accolti con grande calore grazie alla ormai tradizionale esibizione del tenore Carlo Assogna che intonerà le note dell’Inno Nazionale e del “Nessun Dorma, l’aria della Turandot di Puccini, e il saluto delle Frecce Tricolori pronte anche a festeggiare nelle prossime settimane i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Sono 30mila gli atleti iscritti ai tre differenti eventi, oltre 14mila i maratoneti della Acea RunThee 118saranno ...

Ha aperto i battenti questa mattina l'Expo Village di AceaThe Marathon, la maratona della Capitale che prenderà il via domenica mattina alle 8 dai Fori Imperiali. All'inaugurazione del villaggio, al piazzale del Palazzo dei Congressi all'Eur, erano ...Si comincerà il 19 marzo alle ore 8.00, sui Fori Imperiali a Roma in occasione dellaThe Marathon e poi il 28 marzo, a Piazza del Popolo, per festeggiare il giorno esatto della nascita dell'...Domenica, dalle 8 alle 14.45, è in programma l''AceaThe Marathon', ovvero la 28esima edizione della maratona di Roma, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali (strada chiusa domenica tutto il giorno e già domani, dalle 9, per gli ...

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato l'Expo di Acea Run Rome The Marathon Tuttosport

Domenica torna il fascino della città eterna negli occhi e nelle gambe di chi parteciperà alla Run Rome the marathon: quest'anno saranno oltre 30mila gli iscritti, 7.500 stranieri provenienti da 110 ...Lo start per i 30mila iscritti sarà domenica mattina alle 8 ai Fori Imperiali. Intanto, da questa mattina, è stato aperto l’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon, la maratona della Capitale.