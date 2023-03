Rugby, Sei Nazioni U20 2023: Italrugby in Scozia a caccia della vittoria, torna Mey (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la vittoria contro il Galles, l’ItalRugby U20 punta a confermarsi contro la Scozia nell’ultima gara del Torneo 2023. Gli azzurrini sono volati alla volta di Glasgow per preparare il delicato impegno e ritroveranno Carlo Mey, che ha smaltito il fastidio muscolare. Partiranno dal 1? anche Brisighella (al posto di Sante come mediano d’apertura), Gesi e Bozzoni alle ali, Bozzo e Passarella ai centri, quindi Battara in mediana e Aminuindossa in prima linea con Quattrini e Gallorini. In seconda Turrisi e Mattioli, davanti a Botturi, Odiase e Berlese. “Ci aspettiamo una prima parte di gara infuocata. La Scozia andrà a caccia di una reazione dopo la batosta contro l’irlanda, ma noi siamo pronti. Sono sicuro che i ragazzi sapranno dimostrare i loro valori anche in questo contesto. Una ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo lacontro il Galles, l’ItalU20 punta a confermarsi contro lanell’ultima gara del Torneo. Gli azzurrini sono volati alla volta di Glasgow per preparare il delicato impegno e ritroveranno Carlo Mey, che ha smaltito il fastidio muscolare. Partiranno dal 1? anche Brisighella (al posto di Sante come mediano d’apertura), Gesi e Bozzoni alle ali, Bozzo e Passarella ai centri, quindi Battara in mediana e Aminuindossa in prima linea con Quattrini e Gallorini. In seconda Turrisi e Mattioli, davanti a Botturi, Odiase e Berlese. “Ci aspettiamo una prima parte di gara infuocata. Laandrà adi una reazione dopo la batosta contro l’irlanda, ma noi siamo pronti. Sono sicuro che i ragazzi sapranno dimostrare i loro valori anche in questo contesto. Una ...

