Rugby, Marco Riccioni: "Arbitri imbarazzanti nel Sei Nazioni, ma le sconfitte sono solo colpa nostra" (Di venerdì 17 marzo 2023) Si avvia al termine il Guinness Sei Nazioni 2023 e sabato l'Irlanda punterà al Grande Slam affrontando un'Inghilterra in crisi, mentre la Francia sogna la clamorosa rimonta e deve battere il Galles. Ma a dare il via al sabato finale sarà l'Italia, impegnata in Scozia. Azzurri che arrivano dal brutto ko contro il Galles e a parlarne a Rugby2u è stato il pilone azzurro Marco Riccioni. "Chiaramente moralmente la sconfitta non è stata facile da accettare, ma in campo ci siamo noi e possiamo prendercela solo con noi stessi. Il bello di questo sport è che la settimana dopo hai l'opportunità di riscattarti e noi l'abbiamo e non vediamo l'ora di tornare in campo", ha esordito Riccioni. Ma cosa è mancato agli azzurri per vincere? "Purtroppo la nostra esecuzione in determinati ...

