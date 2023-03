Ruby Gillman | la ragazza con i tentacoli | il trailer del nuovo film animato della DreamWorks

(Di venerdì 17 marzo 2023) La storia di una timida adolescente è al centro delintitolato, lacon i, ecco ile il poster. Il, lacon iarriverà prossimamente nelle sale e, nell'attesa, è possibile vedere ilche regala le prime scene tratte dal progetto. Nel video viene introdotta la protagonista, l'adolescente, che scopre di essere un Kraken e avere degli incredibili poteri. La giovane incontra poi la nonna e cerca di capire come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... movietele : DreamWorks Animation presenta #RubyGillmanIlFilm, nuovo film d'animazione in uscita al cinema la prossima estate. d… - bristoldo : RT @ciakmag: Un #trailer e un film tutto da scoprire, con la lotta tra Bene e Male vissuta in compagnia di simpaticissime creature marine #… - UniMoviesBlog : Il trailer di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, il cartoon DreamWorks - badtasteit : Un mostro marino mascherato da umano e una sirenetta villain sono gli elementi con cui gioca il trailer di Ruby Gil… - Alessan08219321 : RT @UniversalPicsIt: Quest'estate, scopri l'eroe che si nasconde sotto la superficie. Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli prossimament… -

è un mostro marino, un kraken per la precisione. Lo sappiamo noi perché lo vediamo da subito, già dal trailer che è uscito poche ore fa, ma non lo vedono tutte le persone intorno a lei ...È in arrivo, prossimamente al cinema con Universal Pictures Italia , un nuovo film d'animazione targato DreamWorks Animation . Si chiama, la ragazza con i tentacoli , e ve ne mostriamo qui di seguito il t railer italiano ufficiale, la trama e il poster . Il film è diretto dal candidato all'Oscar Kirk DeMicco (il regista e ...Universal Pictures ha svelato il trailer italiano e il cast di, la ragazza con i tentacoli il nuovo film della ...

Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli – Trailer del nuovo film DreamWorks ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

La storia di una timida adolescente è al centro del nuovo film animato della DreamWorks intitolato Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, ecco il trailer e il poster. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 16 ...Il trailer del film d'animazione DreamWorks Animation Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, una commedia d'azione su una timida adolescente che scopre di far parte di una leggendaria stirpe reale ...