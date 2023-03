Rubano uova di Pasqua per 700 euro nel beneventano

(Di venerdì 17 marzo 2023) , soprese mentre tentavano di nascondersi dai Carabinieridiper 700da diversi supermercati. Arrestate dai Carabinieri di San Giorgio del Sannio due donne di nazionalità romena. Avrebbero rubato ben 47didagli scaffali di diversi supermercati della zona. Alcuni clienti avevano segnalato le due donne, notando il loro comportamento sospetto. I militari le hanno rintracciate in un altro supermercato poco distante. Avevano tentato di nascondersi quando hanno notato l’arrivo della pattuglia. Nell’ambito del controllo una delle due aveva una chiave di una Lancia Ypsilon rintracciata dai Carabinieri. La vettura era in sosta nell’area del primo supermercato. La perquisizione del veicolo ha consentito di trovare nell’auto le confezioni di ...

