Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Ruba psicofarmaci durante uno stage in farmacia, 17enne finisce in Neuropsichiatria con una crisi di astinenza https://t.co… - rep_milano : Ruba psicofarmaci durante uno stage in farmacia, 17enne finisce in Neuropsichiatria con una crisi di astinenza -

È così emerso come il suo ricovero per astinenza da, mai prescritti, ha avuto origine da un periodo di stage completato i primi di marzo, presso una farmacia della provincia, al termine ...Lo stesso uomo nei mesi scorsi era stato denunciato dopo che in farmacia aveva utilizzato una ricetta rivelatasi poi falsa per acquistare. Il certificato medico, infatti, recava la firma ...Sei mesi più tardi, Atariun piccolo aeroplano per raggiungere l'Isola dei Cani nella speranza ...che soffre di un disturbo da stress post - traumatico che gli impone di assumere...

Ruba psicofarmaci durante stage, 17enne finisce in psichiatria ... Agenzia ANSA

(ANSA) - MONZA, 17 MAR - Un 17enne è finito in psichiatria dopo aver rubato e assunto psicofarmaci rubati durante uno stage 'alternanza scuola lavoro' e ha dato in escandescenze all'interno del ...Antidepressivi, ansiolitici, Viagra e altro. Il ragazzo, sedici anni e mezzo, era applicato in una farmacia della provincia di Monza, in virtù dell’alternanza scuola lavoro, e ne ha approfittato per ...