Romano, gatto morto abbandonato da due mesi: esposto in Procura (Di venerdì 17 marzo 2023) Un esposto alla Procura di Bergamo è stato inviato venerdì mattina dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in merito all'abbandono della carcassa del gatto a Romano di Lombardia che si trova praticamente davanti all'entrata degli spogliatoi dello stadio della cittadina della bassa bergamasca. "Non stiamo qui a ricapitolare la storia, diciamo semplicemente che è vergognoso che per due mesi non si sia trovato il tempo di rimuovere la carcassa di un povero gatto morto ma la carcassa sia stata lasciata sul posto e segnalata con un birillo stradale.- scrivono gli animalisti dell'AIDAA – abbiamo voluto presentare un esposto per verificare se ci sono responsabilità, ma crediamo che questo sia innanzitutto un gesto di insensibilità e civiltà che ...

