Romani in festa a Trionfale | arriva il Papa | sorrisi | strette di mano e lacrime

(Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – “Una delle cose più belle di come ci accoglie Dio è la tenerezza dell’abbraccio che ci dà”. Alesplode laper l’arrivo diFrancesco, che ha scelto la chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie per tornare a far visita al suo gregge. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il Pontefice torna a ricevere l’abbraccio dei fedeli della sua diocesi, quella di Roma. L’occasione è l’iniziativa “24 ore per il Signore”, negli anni scorsi sempre celebrata nella basilica vaticana. Ora, per la prima volta, Francesco sceglie di vivere quello che è uno dei momenti più intensi della Quaresima fuori casa. Al suo arrivo la folla radunata nel piazzale lo applaude con gioia. Prima col bastone e poi in sedia a rotelle, non si sottrae al calore dei fedeli che lo accla. Stringe le mani a tutti, si concede a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Romani in festa a Trionfale, arriva al Papa: sorrisi, strette di mano e lacrime - angelo_perfetti : Romani in festa a Trionfale, arriva al Papa: sorrisi, strette di mano e lacrime - gommothceccogm1 : @NFratoianni È sorprendente che tu neppure ti renda conto delle cazzate che scrivi! Una festa di compleanno è una f… - MonicaR09570209 : ROMANI: domenica prossima festa del papà; derby e maratona ?? - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Informazioni La Pasqua è una festa cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù dai… -

Per ulteriori info bit.ly/3jQE8Hj Domenica 26 marzo 2023, h 16.00 Templi, la dimora degli ... Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox: 13 intero 12 lettori di Lazio in, *...Siamo felicissimi dei numeri di questo evento amatissimo daima non solo. Sono sempre più ...dimostrano le 15 associazioni aderenti al Charity Program che hanno costruito con noi la grande...Torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dal 23 al 26 marzo, 'Libri Come. Ladel Libro e della Lettura' a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi: ..., 9 ...

Municipio I. Feste rionali, approvate e finanziate quattro Roma Capitale

Con il romanzo Pennac sarà il 25 marzo in anteprima a Libri Come, la festa del Libro e della Lettura, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco, Marino Sinibaldi, all'Auditorium Parco della Musica di ...Tante le “Donne in cammino” nel percorso da piazza Martiri a Ca’ Lazzara, nell’ iniziativa organizzata dal Comune di Corbola in collaborazione con l’associazione culturale “Delta Sapiens”. Numeroso il ...