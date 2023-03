Roma, un posto di lavoro alla Gendarmeria vaticana, ma è un raggiro (Di venerdì 17 marzo 2023) Un 54enne di Frascati è accusato di truffa nei confronti di un giovane disoccupato. La vittima aveva pagato dei soldi dietro una falsa promessa di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Un 54enne di Frascati è accusato di truffa nei confronti di un giovane disoccupato. La vittima aveva pagato dei soldi dietro una falsa promessa di ...

