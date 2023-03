Roma, striscione Fedayn rubato fuori l’Olimpico: Digos sulle tracce dei mercenari della Wagner (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli investigatori ritengono che autori dell’assalto ai Fedayn della Roma fuori lo stadio Olimpico siano stati i mercenari serbi della Wagner. È questa la pista che stanno seguendo gli uomini della Digos che ritengono che i combattenti, grazie a una licenza, hanno raggiunto varie località italiane, tra le quali Roma per rendersi protagonisti della brutale aggressione nei confronti dei tifosi giallorossi picchiati e derubati dello striscione. Le indagini hanno portato ai mercenari serbi Gli investigatori sono risaliti a un’agenzia viaggi nel Donbass, nella quale sono stati venduti cinque biglietti aerei con destinazione: Italia. Si sarebbero diretti a Milano, Bologna, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli investigatori ritengono che autori dell’assalto ailo stadio Olimpico siano stati iserbi. È questa la pista che stanno seguendo gli uominiche ritengono che i combattenti, grazie a una licenza, hanno raggiunto varie località italiane, tra le qualiper rendersi protagonistibrutale aggressione nei confronti dei tifosi giallorossi picchiati e derubati dello. Le indagini hanno portato aiserbi Gli investigatori sono risaliti a un’agenzia viaggi nel Donbass, nella quale sono stati venduti cinque biglietti aerei con destinazione: Italia. Si sarebbero diretti a Milano, Bologna, ...

