Roma per la lotta al mieloma: Termini si tinge di viole e diventa "Fermata MM" (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma- In occasione del Myeloma Action Month, il mese di sensibilizzazione sul mieloma Multiplo (MM), al via l'iniziativa "Fermata MM", promossa da Sanofi, azienda della salute, innovativa e globale. da sempre impegnata nell'oncologia fornendo supporto ai pazienti attraverso la scoperta e lo sviluppo di farmaci con una solida base scientifica e tecnologie innovative. Fino a domenica 26 marzo diverse affissioni nelle zone binari, mezzanini, corridoi e sottopassi della stazione metropolitana "Termini" a Roma illustreranno, utilizzando analogie con il viaggio in metropolitana, quanto sia articolato, complesso, lungo e faticoso il percorso per chi è affetto da questa malattia del sangue che origina dalla trasformazione tumorale di alcune cellule nel midollo osseo. L'obiettivo è migliorare la conoscenza e ...

