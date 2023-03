Roma, Mourinho: “Stanchi e orgogliosi”. Poi punge la Lazio: “Non avrà una terza competizione vero?” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Hanno fatto di tutto per provare a cambiare la storia di una partita, ma i miei ragazzi hanno messo tutto in campo. C’è stata l’ambizione iniziale di fare un gol in avvio, poi abbiamo gestito e ci siamo difesi bene. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo eliminato già due avversari di qualità. Ringrazio i tifosi che sono venuti in trasferta, hanno sofferto con noi”. Lo ha detto Josè Mourinho dopo lo 0-0 esterno della sua Roma contro la Real Sociedad che vale la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La giornata non è iniziata bene per i giallorossi che hanno perso Matic per un virus intestinale: “È stata una situazione difficile – spiega il tecnico a Sky -. Wijnaldum ha giocato due partite da 90’ in pochi giorni dopo essere stato fermo 6 mesi. Pellegrini e Belotti? Uno ha preso 30 punti in testa, l’altro pochi giorni fa si è ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) “Hanno fatto di tutto per provare a cambiare la storia di una partita, ma i miei ragazzi hanno messo tutto in campo. C’è stata l’ambizione iniziale di fare un gol in avvio, poi abbiamo gestito e ci siamo difesi bene. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo eliminato già due avversari di qualità. Ringrazio i tifosi che sono venuti in trasferta, hanno sofferto con noi”. Lo ha detto Josèdopo lo 0-0 esterno della suacontro la Real Sociedad che vale la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La giornata non è iniziata bene per i giallorossi che hanno perso Matic per un virus intestinale: “È stata una situazione difficile – spiega il tecnico a Sky -. Wijnaldum ha giocato due partite da 90’ in pochi giorni dopo essere stato fermo 6 mesi. Pellegrini e Belotti? Uno ha preso 30 punti in testa, l’altro pochi giorni fa si è ...

