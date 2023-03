Roma, Mourinho ironico sull’eliminazione della Lazio: “Adesso la Uefa dovrà pagare per spostare la coppa da Roma” (Di venerdì 17 marzo 2023) A Roma è clima derby. Josè Mourinho ha dimostrato, come sempre, di non avere peli sulla lingua. Durante la conferenza stampa post Real Sociedad-Roma, match che ha visto i giallorossi passare il turno di Europa League, approdando ai quarti di finale grazie al 2-0 della gara d’andata, il portoghese si è lasciato andare ad alcune frecciate. In particolare, in vista del derby di domenica 19 marzo, in programma alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico, ha parlato della Lazio. Con la sua solita ironia, ha scherzato sull’eliminazione dei biancocelesti dalla Conference League, unici ad essere eliminati finora dalle coppe europee, dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar: “Mi dispiace che la Uefa dovrà spendere dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Aè clima derby. Josèha dimostrato, come sempre, di non avere peli sulla lingua. Durante la conferenza stampa post Real Sociedad-, match che ha visto i giallorossi passare il turno di Europa League, approdando ai quarti di finale grazie al 2-0gara d’andata, il portoghese si è lasciato andare ad alcune frecciate. In particolare, in vista del derby di domenica 19 marzo, in programma alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico, ha parlato. Con la sua solita ironia, ha scherzatodei biancocelesti dalla Conference League, unici ad essere eliminati finora dalle coppe europee, dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar: “Mi dispiace che laspendere dei ...

