Roma, Mourinho contro la Uefa: ‘Alcune squadre in Europa League non dovevano esserci!’ | Europa League (Di venerdì 17 marzo 2023) 2023-03-17 09:46:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Grazie allo 0-0 con la Real Sociedad la Roma si è qualificata ai quarti di finale. A decidere la doppia sfida sono state le reti di El Shaarawy e Kumbulla nella gara d’andata all’Olimpico. Nel post partita di ieri però Josè Mourinho ha lanciato anche una frecciatina alla Uefa e al regolamento delle competizioni europee: “Alcune squadre non ci dovevano stare, chi è eliminato da una competizione dovrebbe andare a casa” ha detto Mou riferendosi al sorteggio in programma oggi alle 13 (visibile su Sky Sport e Dazn). REGOLAMENTO – Mourinho, probabilmente ce l’aveva con il regolamento secondo il quale la terza classificata di ogni girone di Champions ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 marzo 2023) 2023-03-17 09:46:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Grazie allo 0-0 con la Real Sociedad lasi è qualificata ai quarti di finale. A decidere la doppia sfida sono state le reti di El Shaarawy e Kumbulla nella gara d’andata all’Olimpico. Nel post partita di ieri però Josèha lanciato anche una frecciatina allae al regolamento delle competizioni europee: “Alcunenon cistare, chi è eliminato da una competizione dovrebbe andare a casa” ha detto Mou riferendosi al sorteggio in programma oggi alle 13 (visibile su Sky Sport e Dazn). REGOLAMENTO –, probabilmente ce l’aveva con il regolamento secondo il quale la terza classificata di ogni girone di Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - LAROMA24 : ???? #Mourinho rientra in campo per salutare i tifosi della Roma che gli dedicano un coro. Il mister ringrazia… - sportface2016 : +++#Roma, #Mourinho in clima derby: 'Adesso la #Lazio non avrà una terza competizione europea vero?'+++ - CalcioNews24 : #Mourinho accende il derby ?? - Profilo3Marco : RT @OfficialASRoma: Le parole di José Mourinho al termine del match di stasera ?? #ASRoma #UEL -