Roma | Mourinho | «Abbiamo dato tutto | ai quarti squadre di grande livello»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo lo 0-0 in casa della Real Sociedad e il passaggio ai quarti di Europa League José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio ai quarti di Europa League. LE PAROLE – «Partivamo 2-0 e la squadra di casa ha rischiato tutto, hanno fatto bene in un grande stadio. I ragazzi hanno avuto tutto. All'inizio ci si aspettava un dominio loro ma così non è stato, una palla che non ho visto ancora ma mi è sembrato impossibile che non sia arrivato il gol. Abbiamo avuto fiducia, poi ci siamo difesi bene e con ordine. Ogni minuto che passava eravamo vicini all'obiettivo, ma anche così non Abbiamo mai smesso di cercare il gol.

