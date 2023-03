Roma | missione compiuta | giallorossi ai quarti di Europa League

(Di venerdì 17 marzo 2023) Al momento dell'uscita della pallina di Nyon che diceva "Real Sociedad", in casauna rughetta sul viso l'avevano avuta tutti. Una smorfia corrucciata. Insomma, un filo di preoccupazione c'era nell'affrontare quella che allora era la terza forza della Liga spagnola. Ma il doppio confronto ha meritatamente premiato la, che grazie allo 0-0 del San Sebastiàn stacca il pass per idi finale di. Una gara maschia, anche bruttina, nella quale il livello agonistico ha prevalso sulla cifra tecnica di entrambe le squadre. Il ritmo da battaglia, specie nel primo tempo, l'hanno stabilito i padroni di casa. E in fondo a José Mourinho è andata bene così, perché inei primi 45' più 5' di recupero hanno sofferto poco, per non dire niente. Anzi, ha approcciato ...

Real Sociedad-Roma, i giallorossi volano ai quarti di finale grazie al 2-0 della gara d'andata nonostante il pareggio Missione compiuta per la Roma, che come predetto archivia la qualificazione ai ...