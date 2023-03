Roma, l’ass. Gotor: “Dolore per la scomparsa di Silvio Di Francia, “protagonista della vita politica cittadina degli ultimi decenni” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Sono molto addolorato per la scomparsa di Silvio Di Francia. Uomo appassionato e generoso, Roma gli deve molto: è stato un protagonista della vita politica cittadina degli ultimi decenni, ricoprendo con grande impegno vari incarichi durante le amministrazioni Rutelli e Veltroni, arrivando a essere presidente di Zètema e assessore alla Cultura di Roma dal 2006 al 2008; e poi, più recentemente, di Latina. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari tutte le mie più sentite condoglianze.” Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) “Sono molto addolorato per ladiDi. Uomo appassionato e generoso,gli deve molto: è stato un, ricoprendo con grande impegno vari incarichi durante le amministrazioni Rutelli e Veltroni, arrivando a essere presidente di Zètema e assessore alla Cultura didal 2006 al 2008; e poi, più recentemente, di Latina. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari tutte le mie più sentite condoglianze.” Cosìessore alla Cultura diCapitale, Miguel. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioSantori : RT @Scrittomisto: L'ultima by Monica Lucarelli Ass. alla sicurezza - Minori senza dimora ospitati dai vigili urbani nei Comandi: l'assesso… - joseseiperme : Se la partita del Milan l’avesse fatta la Roma, eravamo già 0-2 con un espulso e un paio di ammoniti. Pioli ass. - Scrittomisto : L'ultima by Monica Lucarelli Ass. alla sicurezza - Minori senza dimora ospitati dai vigili urbani nei Comandi: l'a… - heidi_ass : Maria De Filippi ha trovato più lavori di tutti i centri per l'impiego di tutta Roma messi insieme #amici22 - isabo__ : premier milan butta fuori il Tottenham Liverpool distrutto dal Napoli unico campionato con tutte le squadre anco… -