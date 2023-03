Roma | frattura al naso per Karsdorp | out nel derby

(Di venerdì 17 marzo 2023) Rick, dopo lo scontro di gioco di ieri con Rico in Real Sociedad -, ha riportato ladel setto nasale. Per domani è in programma l'intervento chirurgico di riduzione della ...

ROMA - Brutte notizie per Mourinho in vista del derby di domenica Lazio-Roma: il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Rick Karsdorp, che domani dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per ...L’esterno infatti, dopo essere stato costretto ad abbandonare il campo durante la sfida con la Real Sociedad a causa di un colpo al volto, nella giornata di oggi è stato sottoposto ad alcuni esami che ...