Roma - Feyenoord | tra bei ricordi e l' incubo ordine pubblico

L'Europa League entra nel vivo e l'urna di Nyon ha emesso i suoi verdetti. La Roma se la vedrà ancora con il Feyenoord, avversaria proprio nella finale di Conference: se dovesse avere la meglio, sfiderà la vincente di Leverkusen - St. Gilloise. La Juventus pesca invece lo Sporting Lisbona. Saranno gli uomini di Arne Slot gli avversari della Roma nei quarti di finale. Il ritorno è in programma il 20 aprile, alle 21: Siviglia - Manchester United, Sporting - Juventus, Union Saint - Gilloise - Leverkusen, Feyenoord-Roma.

Diretta sorteggio Europa League: Juve-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma ai quarti! LIVE Corriere dello Sport

La UEFA ha reso note le date e gli orari dei quarti di finale di Europa League. Eccoli nel dettaglio: • Q4: Feyenoord-Roma, ore 18:45.ROMA - Sorteggio positivo per Juventus e Roma che hanno centrato ... Leggermente più alta la quota nel testa a testa per gli uomini di Mourinho, tra 1,60 e 1,65, in vantaggio sul Feyenoord, proposto ...