Roma-Feyenoord | rischio disordini | la richiesta del sindaco Gualtieri

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 17 marzo 2023) Giornata di sorteggi, questa mattina sono uscite le prossime sfide di coppe. Emozionante il sorteggio di Champions con il quarto di finale tutto italiano tra Milan e Napoli, e quello non impossibile per l’Inter che dovrà vedersela con un Benfica che seppur più debole sulla carta quest’anno ha dimostrato di avere singoli giocatori di grande calibro. La Fiorentina, unica squadra rimasta in Conference, troverà il Lech Poznan. Infine, in Europa League la Juventus sfiderà lo Sporting, mentre ladovà affrontare il. Una sfida, quella dei giallorossi, che si prospetta molto calda. Dopo gli scontri avvenuti a Napoli la tensione è alta e ildella capitale ha voluto subito chiarire alcune dinamiche. LadeldiIn ...