Roma-Feyenoord, Gualtieri a Piantedosi: “Vietare la trasferta agli ultras olandesi” (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – “Ho chiesto al ministro” dell’Interno Piantedosi “di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto”. Lo annuncia il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri dopo l’incontro con il governatore del Lazio Rocca sulle eventuali misure di sicurezza previste per l’incontro di Europa League tra Roma e Feyenoord. Gualtieri riferisce di aver espresso al ministro dell’Interno “la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma, quindi c’è un ulteriore motivo di attenzione”. “Abbiamo già visto episodi di violenza ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– “Ho chiesto al ministro” dell’Interno“di valutare l’ipotesi del divieto diper i tifosi dele di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città die del Paese tutto”. Lo annuncia il sindaco di, Robertodopo l’incontro con il governatore del Lazio Rocca sulle eventuali misure di sicurezza previste per l’incontro di Europa League trariferisce di aver espresso al ministro dell’Interno “la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di, quindi c’è un ulteriore motivo di attenzione”. “Abbiamo già visto episodi di violenza ...

