Roma dà la cittadinanza a 5 ragazzi figli di immigrati (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono tutti nati a Roma, tra il 2004 e il 2005, ma da genitori stranieri. Ora sono cittadini italiani a tutti gli effetti ed è stato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri a consegnare loro ...

