Roma città dell’accoglienza e dell’integrazione: conferita cittadinanza italiana a cinque diciottenni stranieri (Di venerdì 17 marzo 2023) “Roma città aperta, accogliente e dell’integrazione. Questa mattina, in Campidoglio, insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore Andrea Catarci e alle consigliere e consiglieri capitolini, abbiamo conferito la cittadinanza italiana a cinque ragazzi diciottenni nati in Italia da genitori di origine egiziana, rumena, peruviana, filippina e ghanese. Da oggi Marim, Leonardo, Valeria, Kristi Mae Macalintal e Lelis Abbey sono cittadini italiani. Simbolicamente hanno ricevuto copia della Costituzione italiana e dello Statuto di Roma Capitale. Ed è stato emozionante e significativo farlo in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Perché tutti insieme possiamo contribuire a rendere ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) “aperta, accogliente e. Questa mattina, in Campidoglio, insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore Andrea Catarci e alle consigliere e consiglieri capitolini, abbiamo conferito laragazzinati in Italia da genitori di origine egiziana, rumena, peruviana, filippina e ghanese. Da oggi Marim, Leonardo, Valeria, Kristi Mae Macalintal e Lelis Abbey sono cittadini italiani. Simbolicamente hanno ricevuto copia della Costituzionee dello Statuto diCapitale. Ed è stato emozionante e significativo farlo in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Perché tutti insieme possiamo contribuire a rendere ...

