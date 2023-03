Roma, cinque miliziani del gruppo Wagner dietro il furto dello striscione agli ultras Fedayn (Di venerdì 17 marzo 2023) È riapparso, capovolto, lo scorso 17 febbraio a Belgrado in occasione del match tra Stella Rossa e Cucaricki lo striscione rubato agli ultras della Roma dopo il match giocato nella Capitale tra i giallorossi e i serbi due settimane prima: dietro l’agguato al gruppo Fedayn, portato avanti da circa 40 persone, ci sarebbe il gruppo Wagner. cinque mercenari di Evgenij Prigozhin erano nella spedizione violenta culminata con il furto dello stendardo coreografico, avvenuto in piazza Mancini. In quella circostanza ci furono anche due feriti, uno con un taglio alla testa, l’altro con un ematoma cerebrale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) È riapparso, capovolto, lo scorso 17 febbraio a Belgrado in occasione del match tra Stella Rossa e Cucaricki lorubatodelladopo il match giocato nella Capitale tra i giallorossi e i serbi due settimane prima:l’agguato al, portato avanti da circa 40 persone, ci sarebbe ilmercenari di Evgenij Prigozhin erano nella spedizione violenta culminata con ilstendardo coreografico, avvenuto in piazza Mancini. In quella circostanza ci furono anche due feriti, uno con un to alla testa, l’altro con un ematoma cerebrale. Secondo quanto ricostruito dinquirenti, i ...

