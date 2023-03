(Di venerdì 17 marzo 2023) Laperde per infortunio Rickche, salvo sorprese, non sarà a disposizione di Joséin vista della fondamentale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Roma, brutte notizie per Mourinho: Karsdorp si deve operare - sportli26181512 : Roma, brutte notizie per Mourinho: Karsdorp si deve operare: La Roma perde per infortunio Rick Karsdorp che, salvo… - cmdotcom : #Roma, brutte notizie per #Mourinho: #Karsdorp si deve operare - Max_883 : Sto social è una merda! Ricordarmi che è esistito un Salisburgo-Lazio 4-1 venuto un giorno dopo un Roma Barcellona… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma , brutte notizie per #Mourinho : Rick #Karsdorp dovrà operarsi ?? -

Sono sempre una monaca di clausura, non vorrei farefigure. Scherzo ovviamente, ma lo stadio ... Milano, Torino,, hanno due squadre, due tifoserie, Napoli no, è compatta: tutti per uno' . ' ...... c'è una squadra con tanti giocatori al debutto e se non hai continuità nella partita fai... Il Sassuolo ha vinto contro la, la Fiorentina ha una panchina piena di Nazionali, parliamo di un ...... dopo un buon avvio lanon si vede poi molto. Gorosabel 5: in grande difficoltà sula fascia destra, Spinazzola diventa un rebus per lui e per farlo deve fare affidamento anche alle...

Roma, brutte notizie per Mourinho: Karsdorp si deve operare Calciomercato.com

La Roma non potrà contare su Rick Karsdorp nel derby contro la Lazio: l’esterno sarà costretto ad operarsi a causa di una frattura al naso. Brutte notizie per la Roma e per José Mourinho a due giorni ...Domani Rick Kardsorp si sottoporrà a un'operazione al setto nasale dopo il colpo subito contro la Real Sociedad Grazie al pareggio di ieri contro la Real Sociedad, la Roma ha conquistato ... al setto ...