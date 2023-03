Roma blindata, la Real Sociedad sbatte sul muro: un’altra italiana ai quarti di Europa League (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la Juventus, ecco la Roma. I giallorossi di José Mourinho superano gli ottavi di finale dell’Europa League pareggiando 0-0 sul campo della Real Sociedad. Decisivo il 2-0 dell’andata, firmato da El Shaarawy e Kumbulla. Grande prova di Smalling e compagni, che concedono davvero pochissimo ai ragazzi di Alguacil. Il tecnico aveva detto che sarebbe servita la “tempesta perfetta” ma la sua squadra ha sbattuto sul muro giallorosso per oltre 90?. Ora parola all’urna di Nyon, che domani definirà gli accoppiamenti dei quarti. Gioca il “Gallo”, la Roma regge Mourinho forse pensa al derby e lascia in panchina Abraham: davanti c’è Belotti, con Dybala e Pellegrini alle spalle. Per il resto tutto confermato, solo che Matic va in tribuna per un problema ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la Juventus, ecco la. I giallorossi di José Mourinho superano gli ottavi di finale dell’pareggiando 0-0 sul campo della. Decisivo il 2-0 dell’andata, firmato da El Shaarawy e Kumbulla. Grande prova di Smalling e compagni, che concedono davvero pochissimo ai ragazzi di Alguacil. Il tecnico aveva detto che sarebbe servita la “tempesta perfetta” ma la sua squadra ha sbattuto sulgiallorosso per oltre 90?. Ora parola all’urna di Nyon, che domani definirà gli accoppiamenti dei. Gioca il “Gallo”, laregge Mourinho forse pensa al derby e lascia in panchina Abraham: davanti c’è Belotti, con Dybala e Pellegrini alle spalle. Per il resto tutto confermato, solo che Matic va in tribuna per un problema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alfonso_unial : Da quel momento capimmo che qualcosa era cambiato per sempre. In special modo per noi che abitavamo a Roma, città b… - RemolinoGae : RT @AngeloDiFalco1: Cutro blindata da forze di polizia, conferenza stampa all'aperto con l'allure di un brefing di questurini o di una riun… - saveriolorusso : @sportface2016 Napoli si considera fuori da ogni regola. Roma blindata, Milano blindata ecc ecc Blindino pure Napol… - protoromantica : RT @AngeloDiFalco1: Cutro blindata da forze di polizia, conferenza stampa all'aperto con l'allure di un brefing di questurini o di una riun… - MarcoRusso77 : @EcciseM @angelo_forgione Quindi a te farebbe piacere avere una città blindata? Vediamo mercoledì se devasteranno c… -