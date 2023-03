Roma ai quarti di Europa League | con la Real Sociedad basta uno 0-0

(Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Allauno 0-0 in casa della(in dieci negli ultimi scampoli di gara per il doppio giallo a Fernandez) per qualificarsi aidi finale di, in virtù del 2-0 ottenuto allo stadio Olimpico una settimana fa. Allae Arena i giallorossi giocano un buon primo tempo, si vedono annullare un gol di Smalling per fallo di mano, poi nella ripresa sono costretti a soffrire ma dimostrando grande carattere e concentrazione. Protagonista Rui Patricio con una bella parata su Oyarzabal e una traversa che nega allo stesso spagnolo il successivo tap-in vincente. Dopo una battaglia di 112 minuti (5' di recupero nel primo tempo e 7' nel secondo) fa festa quindi la squadra di Mourinho, che domani conoscerà il prossimo ...

Ora siamo aidi finale con squadre di altissimo livello. Ringraziamo chi è venuto daed ha sofferto con i ragazzi"., Mourinho esalta lo spirito del gruppo. Mourinho non prende meriti:...Bottino pieno anche in Europa League, e lache elimina la Real Sociedad . L'unica a non aver ... Uefa, il dato sulle italiane aiOra tutte cercheranno di approdare in semifinale, con il ...Lapareggia 0 - 0 a San Sebastián e si qualifica per idi finale di Europa League. Dopo la vittoria per 2 - 0 all'Olimpico , il pareggio in casa della Real Socieda basta alla squadra di ...

Con Juve e Roma in Europa League, e Fiorentina in Conference, sei su sette sono in corsa nei quarti. Nessuno c’è riuscito. E nessun obiettivo è impossibile, come ai bei tempi: anzi, proprio dal ...EUROPA LEAGUE - José Mourinho dopo il Salisburgo elimina anche la Real Sociedad ed approda tra le magnifiche 8 di Europa League. Il portoghese plaude la prova corale dei suoi ragazzi e a tre giorni ...