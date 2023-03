Roma, a San Basilio sfila il corteo per il diritto alla casa: ”La città ha bisogno di case pubbliche ad affitti popolari” (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, San Basilio. Nel pomeriggio della giornata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, c’è stato un corteo convocato da molte realtà territoriali Romane, e composto principalmente dalle associazioni Asia-Usb e dal Movimento per il diritto all’Abitare. Il tema è il diritto all’abitazione e il contrasto agli sfratti. Roma, sgomberi in corso a San Basilio: polizia e vigili per liberare gli appartamenti occupati San Basilio, il corteo per il diritto alla casa: inizia la lotta La folla, a partire dal pomeriggio scorso, si è riversata per le strade del quartiere di San Basilio per chiedere lo stop agli sgomberi e per rivendicare il diritto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023), San. Nel pomeriggio della giornata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, c’è stato unconvocato da molte realtà territorialine, e composto principalmente dalle associazioni Asia-Usb e dal Movimento per ilall’Abitare. Il tema è ilall’abitazione e il contrasto agli sfratti., sgomberi in corso a San: polizia e vigili per liberare gli appartamenti occupati San, ilper il: inizia la lotta La folla, a partire dal pomeriggio scorso, si è riversata per le strade del quartiere di Sanper chiedere lo stop agli sgomberi e per rivendicare il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Triplice fischio! ?? Vinciamo con El Sha e Kumbulla ?? Ci vediamo giovedì prossimo a San Sebastian per il ritorno… - Agenzia_Ansa : Incidenti a San Sebastian tra i tifosi della Real Sociedad e quelli della Roma prima dell'inizio del ritorno degli… - Roma : #BuongiornoRoma Credit: - RadioBlueNoteIn : Mi piace ancora pensare a quando 50 anni fa da Roma, viaggiando tutta la notte fino a Villa San Giovanni, imbarcamm… - LgmGE : RT @antondepierro: Mi trovo in ospedale al San Giovanni. Ho subito un'aggressione per strada da un folle che ha preso a calci l'auto e ha s… -