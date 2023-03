Rom | Lgbtq | minoranze | ormai vige “l’egemonia demenziale”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Cari commensali, oggi c’è un monumentale Marcello Veneziani sulla Verità e tutto il resto è noia: manco più i cattivi bianchi e i playboy riusciamo più a trovare in giro. 04:12 Riforma fiscale, che per Repubblica è un aiuto agli evasori ovviamente. 06:40 Per Maurizio Landini danneggia i dipendenti… ovviamente! 07:41 E poi invece c’è la Cgil che è un figata. 09:10 Sondaggi, il Pd sale al 20%. 10:20 E vabbè, poi c’è il resto: il ponte di Messina che per Repubblica non va, ovviamente. 11:55 Economia, la Bce alza i tassi… 14:00 Parola ai commensali. 14:25 Massimo Franco dice che però Conte rosica. E Travaglio oggi sfondeggia sul salario minimo, per difendere Conte da Shlein. 16:15 Da leggere Paolo Balduzzi sul Messaggero. 17:25 Nel frattempo in Olanda vince il ...

... ebrei,, oppositori politici, militari, ma ha lo scopo di mantenere vivo nella memoria il fatto che ciò che avviene oggi ha radici profonde, e le discriminazioni verso le personeci sono ...Se gli ebrei sono stati l'obiettivo principale dell'Olocausto, non si possono dimenticare le comunità ', Sinti e le persone con disabilità mentali', afferma Dani Dayan, direttore del ...La lista, però, comprende anche lungometraggi molto recenti - come la- com+ Non ti presento i miei e il musical Spirited - e titoli decisamente imprevedibili, dei quali si dibatte da ...

Zuppa di Porro 17 marzo 2023 Nicola Porro

In the wake of Tennessee signing a law that restricts drag performances in public, Yo La Tengo donned women’s clothes during a Nashville performance.In “Sorry, Bro,” a young journalist gives in to her mother and attends cultural events filled with eligible Armenian bachelors; she is instantly smitten by a woman who is passionate about their shared ...