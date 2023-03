ROH: Il match tra Mark Briscoe e Samoa Joe per il titolo TV si farà a Supercard of Honor (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra due settimane si terrà il primo PPV del 2023 della ROH, denominato Supercard of Honor. Durante l’episodio di questa settimana di Honor Club TV si è andata delineando ulteriormente la card dell’evento ed è stata quindi fornita una data per la sfida tra Mark Briscoe e Samoa Joe con in palio il titolo TV, dopo che la scorsa settimana Mark aveva risposto alla Open Challenge lanciata dal campione. Ci sarà una prima volta? Il match tra Samoa Joe e Mark Briscoe è stato quindi ufficializzato per Supercard of Honor. I due si sono affrontati diverse volte in passato, la prima risale addirittura a vent’anni fa quando si affrontarono con il ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra due settimane si terrà il primo PPV del 2023 della ROH, denominatoof. Durante l’episodio di questa settimana diClub TV si è andata delineando ulteriormente la card dell’evento ed è stata quindi fornita una data per la sfida traJoe con in palio ilTV, dopo che la scorsa settimanaaveva risposto alla Open Challenge lanciata dal campione. Ci sarà una prima volta? IltraJoe eè stato quindi ufficializzato perof. I due si sono affrontati diverse volte in passato, la prima risale addirittura a vent’anni fa quando si affrontarono con il ...

