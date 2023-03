Rocca già all’assalto della Sanità (Di venerdì 17 marzo 2023) Parte il grande Risiko della Sanità laziale. Un vero e proprio tsunami che il nuovo governatore del centrodestra Francesco Rocca si prepara a scatenare. Anche ricorrendo ai commissariamenti. È questo quello che emerge dalle fonti consultate da La Notizia che svelano quali sarebbero i primi passi del presidente della Regione con seconda poltrona al vertice della Croce Rossa Internazionale. Il primo cambiamento sarebbe previsto nell’Asl di Latina, dove il direttore generale Silvia Cavalli che ha tenuto testa allo scandalo del concorsopoli dell’azienda e non ha riammesso i funzionari coinvolti nell’inchiesta giudiziaria, dovrebbe andare a ricoprire l’incarico minore di Direttore di Unità complessa al Policlinico Umberto I. Al suo posto verrà nominato un commissario che, molto probabilmente, sarà scelto su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Parte il grande Risikolaziale. Un vero e proprio tsunami che il nuovo governatore del centrodestra Francescosi prepara a scatenare. Anche ricorrendo ai commissariamenti. È questo quello che emerge dalle fonti consultate da La Notizia che svelano quali sarebbero i primi passi del presidenteRegione con seconda poltrona al verticeCroce Rossa Internazionale. Il primo cambiamento sarebbe previsto nell’Asl di Latina, dove il direttore generale Silvia Cavalli che ha tenuto testa allo scandalo del concorsopoli dell’azienda e non ha riammesso i funzionari coinvolti nell’inchiesta giudiziaria, dovrebbe andare a ricoprire l’incarico minore di Direttore di Unità complessa al Policlinico Umberto I. Al suo posto verrà nominato un commissario che, molto probabilmente, sarà scelto su ...

