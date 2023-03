Ritmica, Raffaeli comanda la classifica dell’All around in Coppa del Mondo (Di venerdì 17 marzo 2023) Atene – E’ ufficialmente iniziato il circuito internazionale di Ritmica del 2023 con la World Cup di Atene. Dopo i tre gruppi di ginnaste che si sono sfidate a cerchio e palla, Sofia Raffaeli comanda la classifica del concorso generale con 67.500, davanti alle bulgare Stiliana Nikolova (67.050) e Boryana Kaleyn (66.150). L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con i suoi 34.850 al cerchio – montato sulle note di “Psycho” di Ermann – e il 32.650 alla palla – accompagnato dalla voce di Jimmy Fontana ne “Il Mondo” -, si assicura così anche le prime due finali di specialità che saranno trasmesse in diretta su La7d (canale 29 DDT) domenica 19 marzo dalle ore 14 con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini. Milena Baldassarri, invece, si posiziona temporaneamente in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023) Atene – E’ ufficialmente iniziato il circuito internazionale didel 2023 con la World Cup di Atene. Dopo i tre gruppi di ginnaste che si sono sfidate a cerchio e palla, Sofialadel concorso generale con 67.500, davanti alle bulgare Stiliana Nikolova (67.050) e Boryana Kaleyn (66.150). L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con i suoi 34.850 al cerchio – montato sulle note di “Psycho” di Ermann – e il 32.650 alla palla – accompagnato dalla voce di Jimmy Fontana ne “Il” -, si assicura così anche le prime due finali di specialità che saranno trasmesse in diretta su La7d (canale 29 DDT) domenica 19 marzo dalle ore 14 con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini. Milena Baldassarri, invece, si posiziona temporaneamente in ...

