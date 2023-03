Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Rischio Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo - fisco24_info : Rischio Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo: (Adnkronos) - Gli avvisi sono riportati sul sito del… - infoitsalute : Carne di pollo e cavallo con marchio Coppiello a rischio listeria - FattoAlimentare : ??Continuano i richiami di sfilacci di equino per il rischio #Listeria Leggi qui ?? - greenMe_it : Prodotti a base di carne equina e di pollo ritirati per listeria: non consumateli. I lotti interessati -

Tutti i dettagli sull'infezione da batteriomonocytogenes Listeriosi sono riportati ... Ilinfezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e ...I prodotti sono stati richiamati in via precauzionale permicrobiologico, a causa di contaminazione del batteriomonocytogenes . Il richiamo come sempre accade in questi casi è stato ...I prodotti sono stati richiamati in via precauzionale permicrobiologico, a causa di contaminazione del batteriomonocytogenes . Il richiamo è stato pubblicato sul sito del Ministero ...

Rischio Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo Adnkronos

Diversi lotti di carne precotta di pollo e cavallo, con marchio Coppiello Giovanni, con sede a Vigonza, in provincia di Padova, sono stati richiamati in via precauzionale per rischio microbiologico, a ...Diversi lotti di carne precotta di pollo e cavallo, con marchio Coppiello Giovanni, con sede a Vigonza, in provincia di Padova, sono stati richiamati in via precauzionale per rischio microbiologico, a ...