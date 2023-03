Rimini, Meloni arrivata alla Cgil mentre va in scena la 'protesta dei peluche' (Di venerdì 17 marzo 2023) Tensione a Rimini dove va in scena la cosiddetta "protesta dei peluche" contro Giorgia Meloni che oggi alle 12 parlerà dal palco del Congresso Nazionale della Cgil. Una giornata in qualche modo "... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tensione adove va inla cosiddetta "dei" contro Giorgiache oggi alle 12 parlerà dal palco del Congresso Nazionale della. Una giornata in qualche modo "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini per la presenza della presidente #Meloni al congresso Cgi… - Agenzia_Ansa : Il gruppo di minoranza interna alla Cgil in presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini per la presen… - ilfoglio_it : Landini raduna tutti i leader dell’opposizione a Meloni, ma finisce con Calenda fischiato, Fratoianni che non vuole… - tittooporto69 : RT @repubblica: Cgil, la premier Meloni al congresso di Rimini: 'Ringrazio chi mi contesta, rispetto per il sindacato' - CosmaiLuca : Cgil, Meloni al congresso di Rimini. NIENTE DA DIRE, HA CORAGGIO, CREDO CHE NON SAREBBE SCAPPATA IN SVIZZERA VESTITA DA TEDESCO -

Rimini, Meloni arrivata alla Cgil mentre va in scena la 'protesta dei peluche' Tensione a Rimini dove va in scena la cosiddetta "protesta dei peluche" contro Giorgia Meloni che oggi alle 12 parlerà dal palco del Congresso Nazionale della Cgil. Una giornata in qualche modo "storica" visto ... Meloni, paura dei fischi Mi fischiano da quando ho 16 anni Mi sento fischiata da quando ho 16 anni. Potrei dire che sono Cavaliere al merito su questo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil di Rimini riferendosi alle contestazioni che ci sono state al momento del suo intervento con alcuni dei partecipanti che prinma l'hanno fischiata e poi sono usciti dalla ... Cgil, Giorgia Meloni al Congresso a Rimini: l'intervento del premier Dribbla le contestazioni ed entra dall'ingresso principale tra fischi e cori. Il premier Giorgia Meloni arriva al Palacongressi di Rimini per l'evento della Cgil poco prima delle 12 e - come annunciato - il popolo del sindacato rosso la accoglie protestando mentre il presidente del Consiglio non ... Tensione adove va in scena la cosiddetta "protesta dei peluche" contro Giorgiache oggi alle 12 parlerà dal palco del Congresso Nazionale della Cgil. Una giornata in qualche modo "storica" visto ...Mi sento fischiata da quando ho 16 anni. Potrei dire che sono Cavaliere al merito su questo". Lo ha detto la premier Giorgiaal congresso della Cgil diriferendosi alle contestazioni che ci sono state al momento del suo intervento con alcuni dei partecipanti che prinma l'hanno fischiata e poi sono usciti dalla ...Dribbla le contestazioni ed entra dall'ingresso principale tra fischi e cori. Il premier Giorgiaarriva al Palacongressi diper l'evento della Cgil poco prima delle 12 e - come annunciato - il popolo del sindacato rosso la accoglie protestando mentre il presidente del Consiglio non ... Congresso Cgil, Giorgia Meloni oggi a Rimini accolta da cortei e proteste il Resto del Carlino Meloni, paura dei fischi Mi fischiano da quando ho 16 anni Potrei dire che sono Cavaliere al merito su questo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil di Rimini riferendosi alle contestazioni che ci sono state al momento del suo ... Cgil: Meloni, colmo 27 anni di assenza premier E’ normale che questa assenza di 27 anni venisse colmata dal presidente del Consiglio idealmente più lontano da questa platea Io credo di sì”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... Potrei dire che sono Cavaliere al merito su questo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil di Rimini riferendosi alle contestazioni che ci sono state al momento del suo ...E’ normale che questa assenza di 27 anni venisse colmata dal presidente del Consiglio idealmente più lontano da questa platea Io credo di sì”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...