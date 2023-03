Riforma pensioni, Macron strappa: esplode la rabbia in Francia (Di venerdì 17 marzo 2023) La Francia scende in piazza dopo la decisione del governo di ricorrere all’articolo 49 comma 3 per approvare la contestatissima Riforma delle pensioni che di fatto alza l’età pensionistica da 62 a 64 anni. A far salire l’asticella della tensione – già alta – la mossa (secondo molti a sorpresa) del presidente Emmanuel Macron che ha “scavalcato” il Parlamento. pensioni, Macron strappa Nella giornata di ieri, l’Assemblea Nazionale avrebbe dovuto votare il via libera decisivo per il provvedimento. Ma il presidente francese, temendo di non avere i numeri, ha deciso di porre la questione di fiducia sulla Riforma, approvando il provvedimento senza il voto dei deputati.“Non possiamo giocare con l’avvenire del Paese”: così il presidente ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Lascende in piazza dopo la decisione del governo di ricorrere all’articolo 49 comma 3 per approvare la contestatissimadelleche di fatto alza l’etàstica da 62 a 64 anni. A far salire l’asticella della tensione – già alta – la mossa (secondo molti a sorpresa) del presidente Emmanuelche ha “scavalcato” il Parlamento.Nella giornata di ieri, l’Assemblea Nazionale avrebbe dovuto votare il via libera decisivo per il provvedimento. Ma il presidente francese, temendo di non avere i numeri, ha deciso di porre la questione di fiducia sulla, approvando il provvedimento senza il voto dei deputati.“Non possiamo giocare con l’avvenire del Paese”: così il presidente ...

