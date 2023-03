Riforma fisco | sanzioni più morbide e tregua di 2 anni Così tra cinque anni ci sarà la flat tax totale I dettagli

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la nuovafiscale. L'obiettivo del governo, da qui a due, è quello di far pagare meno tasse alle famiglie e alle imprese. "Una rivoluzione attesa da 50", scrive Giorgia Meloni sui social. Ma le opposizioni hanno un'altra opinione: "un premio agli evasori". Un nuovo corso, per la lotta all’evasione fiscale, che - si legge su Repubblica - include, penali ed amministrative, più. In alcuni casi saranno abolite. Per le piccole imprese è previsto il concordato preventivo biennale; in pratica un accordo con lo Stato, per due: si paga quanto pattuito in cambio dello stop a nuovi controlli.tax per tutti in ...

“La Riforma contiene una visione complessiva e programmatica che premia la lealtà e la responsabilità del contribuente, gettando le basi per un nuovo rapporto di fiducia con il Fisco. Grazie alla ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale. Via libera anche al ponte sullo Stretto. Su fisco e salario minimo sembra formarsi per la prima volta un ...