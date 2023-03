Riforma Fisco, Garavaglia (Lega): 'Il punto chiave? Lotta all'evasione ma senza ottica repressiva' (Di venerdì 17 marzo 2023) "Invece di andare con un occhio repressivo che non sta funzionando , si ribalta e ci si fida dei contribuenti. Ci sono tre fasce di partite Iva e imprese:la prima fascia è quella che è già soggetta a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) "Invece di andare con un occhio repressivo che non sta funzionando , si ribalta e ci si fida dei contribuenti. Ci sono tre fasce di partite Iva e imprese:la prima fascia è quella che è già soggetta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Al via l'iter che darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una riforma che mira a ridur… - antoniomisiani : Quella del #fisco non è una riforma, è un salto all’indietro. Le promesse del governo #Meloni hanno un costo enorme… - fattoquotidiano : La legge delega per la riforma fiscale voluta dal governo #Meloni fa felici i soliti noti. Favoriti i redditi medio… - CAFACLI : ?? IRPEF passa da 4 a 3 aliquote (ma con vista 'flat tax' per tutti), no tax area uniforme, riduzione IRES alle impr… - MauroGiansante : RT @PolicyMaker_mag: “Palazzo Chigi ha deciso di annullare la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche la ri… -