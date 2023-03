Riforma fiscale, Turco: “Misure che finiscono per avvantaggiare solo i ricchi” (Di venerdì 17 marzo 2023) Mario Turco, senatore e vicepresidente del M5S, la Riforma fiscale del governo Meloni la convince? “No, perché non va nella direzione dell’equità fiscale, non tutela i redditi poveri, favorisce i ricchi e poi sarà irrealizzabile perché molto costosa, a meno che per le coperture finanziarie non si ricorra alla politica dei tagli a sanità, scuola, casa”. Il governo insiste che va rivoluzionato il rapporto tra fisco e contribuente. “Guardi, lo vogliono rivoluzionare così tanto che hanno messo in campo pure l’ipotesi dell’interpello a pagamento. Arriveremmo al punto in cui un’azienda, per avere un’interlocuzione con l’Agenzia delle entrate e un parere, sarà costretta a pagare. Altro che Fisco amico, talmente vicino al contribuente che si farà anche pagare a gettone. Se questa è la rivoluzione del Governo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Mario, senatore e vicepresidente del M5S, ladel governo Meloni la convince? “No, perché non va nella direzione dell’equità, non tutela i redditi poveri, favorisce ie poi sarà irrealizzabile perché molto costosa, a meno che per le coperture finanziarie non si ricorra alla politica dei tagli a sanità, scuola, casa”. Il governo insiste che va rivoluzionato il rapporto tra fisco e contribuente. “Guardi, lo vogliono rivoluzionare così tanto che hanno messo in campo pure l’ipotesi dell’interpello a pagamento. Arriveremmo al punto in cui un’azienda, per avere un’interlocuzione con l’Agenzia delle entrate e un parere, sarà costretta a pagare. Altro che Fisco amico, talmente vicino al contribuente che si farà anche pagare a gettone. Se questa è la rivoluzione del Governo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Il governo non sembra essere in grado di elaborare una proposta autonoma sulla riforma fiscale, dato che quella pr… - Adnkronos : Riforma fiscale, Landini: 'L'Italia è un Paese che sta in piedi con le tasse pagate da lavoratori dipendenti e pens… - fattoquotidiano : La legge delega per la riforma fiscale voluta dal governo #Meloni fa felici i soliti noti. Favoriti i redditi medio… - gumina : @Ale_Mussolini_ @forza_italia @EPPGroup @Europarl_IT Costituzione che il governo attuale calpesta serenamente, legg… - agorarai : 'Alcuni aspetti della riforma fiscale sono troppo generici, la semplificazione è un abbassamento della progressivit… -