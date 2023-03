Riforma fiscale: flat tax, Ires più bassa a chi assume e Iva azzerata sull?acquisto di beni essenziali. Cosa cambia (Di venerdì 17 marzo 2023) Una nuova Irpef con tre aliquote. Iva azzerata per i beni di prima necessità. Stop alle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre. Ma anche sanzioni penali attenuate per i contribuenti che... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 marzo 2023) Una nuova Irpef con tre aliquote. Ivaper idi prima necessità. Stop alle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre. Ma anche sanzioni penali attenuate per i contribuenti che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Al via l'iter che darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una riforma che mira a ridur… - raffaellapaita : “Il governo non sembra essere in grado di elaborare una proposta autonoma sulla riforma fiscale, dato che quella pr… - Adnkronos : Riforma fiscale, Landini: 'L'Italia è un Paese che sta in piedi con le tasse pagate da lavoratori dipendenti e pens… - Nicozappa96 : RT @GiorgiaMeloni: Al via l'iter che darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una riforma che mira a ridurre pr… - MgraziaT : RT @RenatoMaiaron: La riforma fiscale è pura propaganda, dicono di ridurre le tasse ma la riforma si basa sull’eliminazione delle deduzioni… -