Riforma fiscale, chi pagherà meno tasse? - Il podcast di Marcella Cocchi (Di venerdì 17 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN, Marcella Cocchi, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN,, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Al via l'iter che darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una riforma che mira a ridur… - Adnkronos : Riforma fiscale, Landini: 'L'Italia è un Paese che sta in piedi con le tasse pagate da lavoratori dipendenti e pens… - FratellidItalia : ?? Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale. Una svolta che la Nazio… - SegantiniE : RT @CottarelliCPI: La riforma fiscale del governo prevede l’“equità orizzontale” (a parità di reddito si pagano le stesse tasse). Ma il gov… - gennaronumero81 : RT @CottarelliCPI: La riforma fiscale del governo prevede l’“equità orizzontale” (a parità di reddito si pagano le stesse tasse). Ma il gov… -