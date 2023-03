Riforma fiscale 2023, via libera governo: aliquote e flat tax, le novità (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri alla Riforma fiscale 2023. “Con la Riforma dell’Irpef si garantisce l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l’obiettivo della flat tax per tutti”, ha comunicato il Mef, in una nota, dopo l’ok del governo. Con il provvedimento sarà anche “garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi). La delega prevede inoltre la revisione delle tax expenditures, che oggi comprende più di 600 voci”. E’ una “svolta necessaria per il Paese”, ha detto il premier Giorgia Meloni ai ministri. “La delega ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Viadel Consiglio dei ministri alla. “Con ladell’Irpef si garantisce l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione, passando da 4 a 3e con l’obiettivo dellatax per tutti”, ha comunicato il Mef, in una nota, dopo l’ok del. Con il provvedimento sarà anche “garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi). La delega prevede inoltre la revisione delle tax expenditures, che oggi comprende più di 600 voci”. E’ una “svolta necessaria per il Paese”, ha detto il premier Giorgia Meloni ai ministri. “La delega ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Al via l'iter che darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una riforma che mira a ridur… - raffaellapaita : “Il governo non sembra essere in grado di elaborare una proposta autonoma sulla riforma fiscale, dato che quella pr… - Adnkronos : Riforma fiscale, Landini: 'L'Italia è un Paese che sta in piedi con le tasse pagate da lavoratori dipendenti e pens… - Toxicity_666 : RT @M49liberorso: Con la riforma fiscale, per chi ha un reddito fra i 15 e i 28 mila € in omaggio una fornitura di vaselina per alleviare i… - meltingmax : RT @NoAnziche: Ronzulli al Tg1 su riforma fiscale: 'Pagare meno per pagare tutti'. ?????????????? Credevo 'fosse pagare tutti per pagare meno' -